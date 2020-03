Čas pro nákup seniorů by neměl platit v malých obchodech, tvrdí asociace

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Doba vyhrazená pro nákupy lidí starších 65 let by podle Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) a skupiny COOP neměla platit pro malé prodejny. Výjimka by měla být udělena minimálně o víkendech, kdy mají obchody zkrácenou provozní dobu.