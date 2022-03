Ceny ropy se vrátily na úroveň před invazí na Ukrajinu

Ceny ropy podle něj klesají již celý týden a například severomořská ropa Brent se již dostala zpět pod 100 dolarů za barel. "Podobně skokové zlevnění cen benzinu a nafty však nečekejme. Riziko propsané v aktuálních cenách pohonných hmot se zatím nezměnilo," uvedl Hájek.

Rusko posílá dodávky podle plánu, ale západní sankce mohou kdykoliv přitvrdit, nebo se Rusko může rozhodnout uzavřít kohoutky na své straně, upozornil Hájek. To by podle něj pro zemi bylo ekonomicky zničující, ale jde o jedinou páku, kterou Rusko má.

"Důvody aktuálního poklesu cen ropy jsou mimo aktuální konflikt. Nejvíce se totiž pod aktuálním poklesem podepisují obavy z dalších lockdownů v Číně, kvůli skokovému nárůstu nových případů onemocnění covid-19. Čína je největším dovozcem ropy na světě," podotkl analytik.

Krátce před 13:00 SEČ vykazovala ropa Brent pokles o 7,5 procenta zhruba na 98,90 dolaru za barel. Cena americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu ztrácela 7,9 procenta a prodávala se přibližně za 94,80 USD za barel.

Průměrná cena nafty v Česku poprvé od začátku ruské invaze klesla. V pondělí stála 49,22 koruny za litr, o 35 haléřů méně než v neděli. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Třetím dnem v řadě zlevňuje benzin. V pondělí jeho průměrná cena klesla o 54 haléřů na 46,54 koruny. To představuje nejvýraznější mezidenní pokles za více než 11 let, uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.