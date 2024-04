Kdo máte kryptoměny pozor. Po íránském útoku na Izrael padl Bitcoin nejvíc za rok. Zdraží ropa či zlato?

Navzdory slovům Teheránu trhy zatím nepočítají s tím, že by se napětí na Blízkém východě mělo dramaticky vystupňovat. Bitcoin se sice v noci na dnešek, v době íránského útoku, propadl nejvýrazněji za více než rok, ale nad ránem a poté část svých ztrát umazal. Podobně reagují i mnohé další kryptoměny. S kryptoměnami se obchoduje o víkendu, pročež představují dobrý indikátor toho, jak zítra, po otevření světových burz, trhy zareagují. Korekce na kryptoměnách naznačuje, že zítra sice může vzrůst cena ropy nebo cena zlata či může dojít ke zpevnění dolaru či jenu, však tyto pohyby by neměly být dramatické.

Dnes se obchoduje na burzách v arabském světě a na Blízkém východě. Izraelské akcie dnes mírně zpevňují, což opět značí určitou úlevu na trzích. Trhy se totiž v uplynulých dnech obávaly možného ničivějšího průběhu íránského útoku. Takto se ovšem zdá, že Izrael by se ani nemusel uchýlit k odvetě, když se mu podařilo dopad raketových a dronových útoků minimalizovat.

Navíc Spojené státy uvedly, že sice stojí pevně za Izraelem, ale v případné jeho odvetě vůči Íránu jej nepodpoří. To trhy vnímají jako znamení, že situace na Blízkém východě by zatím neměla dramatičtěji eskalovat. A nemělo by tak ani při pondělku dojít k výraznému nárůstu ceny, případně kursu ropy nebo bezpečných útočišť typu zlata, dolaru nebo japonského jenu.

Trhy útok, který způsobil jen minimální škody, vnímají také jako symbolický, jako snahu Teheránu o odstrašení, ne coby projev zásadní eskalace napětí mezi Íránem a Izraelem.

Na své historické minimum vůči dolaru se ovšem propadla íránská měna, rijál. Klesají rovněž akcie například na saúdskoarabské burze. Rijád uvedl, že je hluboce znepokojen vojenskou eskalací na Blízkém východě. Jistý růst napětí se tedy pochopitelně děje, na opravdu černé scénáře však podle trhů zatím nedochází.