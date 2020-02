Češi kvůli koronaviru skupují potraviny, Praha zvažuje možné omezení prodeje

Síť Tesco hlásí vyšší poptávku po těstovinách, rýži, mouce, konzervách a olejích. "Nárůsty prodejů jsou v desítkách procent," řekl ČTK mluvčí prodejen Tesco Václav Koukolíček. Hypermarkety Globus zaznamenaly podle vedoucí korporátní komunikace Rity Gabrielové zvýšený zájem o některé trvanlivé potraviny v posledních hodinách. "Stále však věříme, že není důvod k panice, jak zaznívá v dnešním prohlášení Světové zdravotnické organizace. Dnes i v dalších dnech podnikneme dostatečná opatření k tomu, abychom uspokojili poptávku našich zákazníků i dostatečně zabezpečili případnou ochranu našich zaměstnanců," doplnila Gabrielová.

Vyšší poptávku po trvanlivých potravinách eviduje také společnost Kaufland. "U těchto produktů může dojít ke krátkodobému nedostatku. Ve spolupráci s našimi dodavateli pracujeme intenzivně na tom, aby byla zajištěna dostupnost zboží v našem řetězci," řekla mluvčí Kauflandu ČR Renata Maierl. Zvýšené prodeje o desítky procent hlásí také prodejny Albert, a to u olejů, mouky, rýže, těstovin a dalších suchých potravin. "Zvyšujeme objednávky do obchodů a závozy zboží. Předpokládáme, že zvýšený zájem potrvá pouze několik dní, než se zákazníci dostatečně předzásobí," uvedl ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček.

Majitel e-shopu Rohlík.cz Tomáš Čupr portálu Forbes.cz řekl, že u paštik, luštěnin, těstovin či dětských výživ zaznamenali pětkrát vyšší prodeje. Zboží, které prodají běžně za týden, lidé nakoupili za den, uvedl. Nové zásoby by měl Rohlík.cz mít už ve čtvrtek, do pátku slibuje zásobu na mnoho týdnů. Zvýšený zájem o vybraný sortiment ČTK potvrdil také konkurenční e-shop Košík.cz.

Praha zvažuje omezení prodeje potravin při mimořádných opatřeních

Praha zvažuje omezení prodeje potravin na osobu, pokud by byla zavedena mimořádná opatření kvůli novému typu koronaviru. Chce předejít panice a vyprázdněným regálům, uvedl server Aktuálně.cz. Primátorův náměstek Petr Hlubuček (STAN) o opatření už jednal s prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomášem Prouzou.

"Chceme zabránit panice. A panika nenastane, až se objeví první pacient s koronavirem v České republice, k čemuž pravděpodobně dojde v blízké době, ale nastane ve chvíli, kdy člověk přijde do obchodu a nebude tam mít co koupit," řekl Aktuálně.cz Hlubuček. Prouza webu jednání potvrdil. Hlubuček se ho ptal, co by obchody mohly udělat ve chvíli, kdy by město zavedlo mimořádná opatření.

Podle Prouzy jde zatím o předčasnou debatu, pražské obchody by ale zřejmě takovému opatření nebránily. "Obchody se na takovou situaci připravují zejména tím, že maximalizují zásoby ve skladu, aby měly zboží co nejvíc. Kdyby ale docházelo k masivnímu vykupování a panice, kdy by lidé třeba kupovali padesát kilo mouky, mohlo by určitě dojít k omezení počtu balení na jeden nákup," řekl dále serveru Prouza. Mělo by podle něj jít ale pouze o doporučení.

Hlubuček také řekl, že město neplánuje zavírání škol či zastavení městské hromadné dopravy. Jako možné další opatření ale zmínil důkladnější dezinfekci vozů MHD.