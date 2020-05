Češi ve velkém nakupují stany pro tři i jídlo na cesty

Vyplývá to z ankety ČTK mezi prodejci. Na pražském výstavišti PVA EXPO v Letňanech dnes začala Výstava stanů a vybavení do přírody, kterou pořádá e-shop 4camping.cz. Potrvá do 16. srpna.

E-shop Alza.cz od začátku dubna do dnešního dne zaznamenal 50procentní nárůst segmentu vybavení do přírody. "S blížícím se létem očekáváme, že poptávka po kempingovém vybavení bude ještě dále stoupat," doplnila za Alzu Kateřina Daňková. Kromě stanů, z nichž jsou podle ní aktuálně nejprodávanější turistické modely pro dva až tři lidi za cenu kolem 1500 korun, se ve velkém počtu prodávají také karimatky, jídlo na cesty, kempingové nože, kartuše, dalekohledy, batohy a čelovky.

"Zákazníci nyní pořizují především prostornější rodinné stany. K nejprodávanějším modelům patří stany pro tři osoby s předsíňkou, které jsou vzhledem ke své velikosti a hmotnosti vhodné i pro cykloturistiku," uvedla mluvčí e-shopu Mall.cz Pavla Hobíková. Lidé stany podle ní vybírají podle hmotnosti, rychlosti postavení a snadné manipulace, členění i odolnosti materiálu včetně vodního sloupce. "Obecně je důležité také pohodlí, což vidíme i na oblibě samonafukovacích karimatek," dodala.

Největší zájem o kempování mají podle manažera Výstavy stanů Víta Hrušky rodiny a lidé nad 30 let. Nakupují podle něj dekové spacáky a spacáky z příjemnějších materiálů jako bavlna nebo broušený polyester. "Kupují mnohem více také vyšší karimatky a matrace, velký zájem mají o polštářky," uvedl.

Mladší lidé, kteří se podle Hrušky vybavují především na turistiku a trávení času "pod širákem", kupují kvalitnější třísezonní spacáky v ceně kolem 2500 korun. Vybírají si ultralehké stany za 5000 až 6000 korun.

Prodejci evidují vyšší zájem také o kempingový nábytek, vařiče či treckingové hole.

Výstava stanů, která se letos koná za přísných bezpečnostních a hygienických podmínek, nabízí produkty od 250 outdoorových značek. V souvislosti se současnou situací je podle Hrušky letos na výstavě mnohem větší výběr. "Samostatně jsme vyčlenili kategorii lezení, která zažívá velký boom. Nově máme na výstavě ucelenou nabídku cestovních zavazadel. Výrazně jsme rozšířili vybavení a doplňky na cyklistiku. Stejně jsme rozšířili sekci turistického vybavení, jako jsou boty, batohy a oblečení, a nabízíme i samostatnou kategorii dětského vybavení," uvedl.