České firmy neočekávají od Ruska zabavování majetku

Vyjádření dalších firem, včetně Škody Auto, ČTK zjišťuje. Podle loňského odhadu Svazu průmyslu a dopravy má v Rusku zastoupení přes 150 českých firem.

Bývalý ruský prezident a premiér Dmitrij Medveděv, který je nyní místopředsedou bezpečnostní rady, uvedl, že Rusko by mohlo v reakci na sankce přijaté Západem kvůli ruské invazi na Ukrajinu zabavit majetek podniků a občanů ze Spojených států, zemí Evropské unie a dalších států.

"Podobné hrozby lze těžko smysluplně komentovat v době, kdy na evropské půdě probíhá regulérní válka, umírají lidé a vývoj je naprosto nepředvídatelný," řekl ČTK mluvčí skupiny PPF Leoš Rousek. V Rusku působí od roku 2002 společnost Home Credit, která patří do skupiny PPF a je jedním z předních světových poskytovatelů spotřebitelských úvěrů se zaměřením na rozvíjející se trhy. Po smrti zakladatele PPF Petra Kellnera podle zdrojů ruské poradenské firmy Frank Media padlo rozhodnutí o prodeji ruských aktivit.

Majitel táborské společnosti Brisk vyrábějící zapalovací svíčky a snímače ovlivňující vstřikování paliva do motoru Mojmír Čapka nevěří, že by Rusko přikročilo k zabavování majetku zahraničních firem. Brisk má v Rusku výrobní závody už od roku 1995. Jejich produkce směřuje především na ruský trh. Podle Čapky by tak jeho společnost mohla fungovat dál, ať už by přišla o majetek v Rusku, nebo by bylo Rusko vyřazeno z platebního systému SWIFT. Ani jeden krok ale podle něho nemůže vyřešit současné boje na Ukrajině.

"Dnes, kdybychom přestali dodávat do Ruska, tak okamžitě zboží, které máme, prodáme v jiném světě, je přebytek požadavků. Určitě by to pro naši firmu nebyl katastrofální stav," řekl Čapka. Jeho firma dodává do 80 zemí. "A výroba, která se tam (v Rusku) vyrábí, se stejně vyrábí v podstatě pro Rusko. To znamená, přestalo by se vyrábět a kapacita by se přesunula jinam," dodal. Odběratelem ruské produkce jeho firmy je podle něho především ruská automobilka AvtoVAZ.

"Já si myslím, že je na vyhodnocování ještě brzo. Obchodujeme i s dalšími zeměmi a myslím si, že nás to zas až tak nezasáhne," řekl dnes ČTK zástupce Totex z Hrádku nad Nisou na Liberecku, který si nepřál být jmenován. Firma působí na ruském trhu řadu let. Po roce 2006 se společnost stala výhradním vlastníkem technické a obchodní dokumentace napínacích, sušicích a fixačních strojů českého výrobce Elitex. Zaměřuje se na výrobu či dodávky technologických zařízení téměř ve všech oblastech textilního průmyslu. Do Ruska v minulosti dodala právě strojní zařízení.