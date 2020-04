Euler Hermes snížil kvůli koronaviru rating 18 zemím, včetně Česka

"Nejenže jsme svědky závažných lidských ztrát, pandemii rovněž podléhá i světový obchod, dochází k narušování zásobovacích řetězců a obchodních operací, zasaženy jsou i domácnosti a mezinárodní obchod je závažně omezován," uvedla Euler Hermes.

V důsledku těchto událostí pojišťovna předpokládá citelné globální zpomalení ekonomiky, která dosáhne půlprocentního růstu v porovnání s 2,5 procenta v roce 2019. Pokles o 4,5 procenta paralelně zaznamená také mezinárodní obchod. Riziko platební neschopnosti ze strany odběratelů proto bude výrazně stoupat. Euler Hermes očekává v roce 2020 nárůst insolvencí o 14 procent.

Každé čtvrtletí Euler Hermes aktualizuje a zveřejňuje rizikové ratingy pro jednotlivé země a sektory, které hodnotí vývoje rizika platební neschopnosti ze strany podnikatelských subjektů. Monitoruje a hodnotí 242 zemí a 18 sektorů prostřednictvím nepřetržitého sledování 40 krátkodobých a dlouhodobých ekonomických a finančních ukazatelů.

V letošním prvním čtvrtletí Euler Hermes snížila hodnocení Ekvádoru, Thajsku, Indonésii, Indii, Spojeným arabským emirátům, Kuvajtu, Maroku, Keně, Ghaně, Mauriciu, Česku, Polsku, Rumunsku, Irsku, Slovensku a Litvě. Seznam obsahuje i Brazílii, která v této krizi draze platí navzdory počátečním nadějím, že dynamické reformy zrychlí růst, a Japonsko, které bylo oslabeno už na počátku roku v důsledku několika ekonomických šoků z minulého podzimu a pandemie situaci ještě zhoršila.

"Viditelné a potenciální důsledky pandemie covid-19 jsou začleněny do naší analýzy rizik jednotlivých zemí. Stále pečlivě sledujeme situaci v dalších rozvinutých zemích, především ve Francii, Německu, Španělsku a ve Spojených státech. Tyto země disponují prostředky nezbytnými k ochraně svých podniků, nicméně jejich situace by se mohla rapidně zkomplikovat, pokud by opatření o izolaci a zmrazování jejich ekonomik trvala déle," uvedla manažerka Euler Hermes ČR Iva Palusková.

Euler Hermes snížila 126 sektorových rizikových ratingů po celém světě, což je historicky nejvyšší počet. Předchozí rekord drželo první pololetí roku 2016, kdy snížila rizikové ratingy napříč 70 sektory. V 60 procentech případů tyto změny vedly k přechodu hodnocení sektoru z mírného rizika na vysoké. Tyto okolnosti jsou známkou toho, že globální ekonomika i obchod procházejí nepředvídatelnou, extrémně komplexní a nejistou dobou.