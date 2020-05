Firmy si možná budou moci odložit sociální odvody o čtvrt roku

Sociální odvody zahrnují nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Z vybraných peněz se platí třeba důchody či mateřská. Zaměstnavatel odvádí z pracovníkova výdělku 24,8 procenta, zaměstnanec pak platí dalších 6,5 procenta.

"Odložení odvodů je administrativně jednoduché, rychlé a má potenciál dočasně posílit likviditu zaměstnavatelů o desítky miliard korun," uvedla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Dodala, že odvodů zaměstnanců se možný odklad netýká.

Sociální odvody za daný měsíc hradí zaměstnavatel do 20. dne následujícího měsíce. Částku za květen až červenec by musel tedy splatit do 20. října, a to i s penále. To nyní činí 0,05 procenta dlužné částky za den. Snížit by se mělo na pětinu, tedy na 0,01 procenta. Za čtvrt roku by tak činilo zhruba procento.

Maláčová odklad označila za "výhodnou půjčku pro firmy v potížích". Pokud by podle šéfky resortu práce možnosti využili všichni zaměstnavatelé, měsíčně by odložená suma činila 28 miliard korun.

Pokud by firma peníze za květen do 20. června okresní sociální správě neposlala, automaticky by se počítalo s odkladem. Stejné by to bylo v následujících dvou měsících. Kdyby zaměstnavatel pak dlužnou sumu neuhradil do 20. října, nepočítalo by se mu snížené, ale běžné penále, popsala návrh Maláčová.

Podle připraveného zákona by firmy měly měsíční přehledy sociální správě nově posílat jen elektronicky. Odvody už se nebudou moci platit v hotovosti .

Návrh zákona obsahoval původně také snížení odvodů firmám, jimž meziročně klesly tržby nejméně o 30 procent. V takovém případě ministerstvo práce počítalo s tím, že by si mohly na tři měsíce snížit vyměřovací základ o 80 procent. Platily by tak pojistné z pětiny částky. Výpadek systému sociálního pojištění by tak mohl dosahovat několika desítek miliard. Kabinet se ale na opatření nedohodl. "Je to velmi drahé rozhodnutí. Stále diskutujeme parametry," uvedla Maláčová.

Snížení odvodů mělo být další podporou z kurzarbeitového programu Antivirus. Tento takzvaný model C bude ještě projednávat tripartita a Národní ekonomická rada vlády (NERV) i ekonomové krizového štábu. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) kvůli opatření vznikl nový tým, vedle něj ho tvoří Maláčová, premiér Andrej Babiš (ANO), ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Maláčová očekává, že by výsledek mohl být příští či přespříští týden.

Česká správa sociálního zabezpečení evidovala na konci března 282.000 zaměstnavatelů a téměř 4,55 milionu zaměstnanců. Živnostníků, kteří museli platit zálohy, bylo 696.300. Jim stát částku do minimálních záloh za půl roku už odpustil. Celkem se na sociální zabezpečení a politiku zaměstnanosti letos v prvním čtvrtletí vybralo 133,7 miliardy korun.