Manpower: Tempo růstu náboru zaměstnanců ve 2. čtvrtletí vzroste

Přijímat nové zaměstnance plánuje podle průzkumu osm procenta zaměstnavatelů, naopak tři procenta očekávají snižování jejich počtu. Na 89 procent oslovených firem uvedlo, že během prvního čtvrtletí změnu nechystá.

Čistý index trhu práce tak činí plus pět procent. V předchozím čtvrtletí to bylo plus dvě procenta.

"Nezaměstnanost v meziročním srovnání nadále klesá a vývoj trhu práce by měl být pozitivní ve všech hlavních zaměstnavatelských sektorech i v druhém čtvrtletí roku. Ve srovnání s nevídanou náborovou aktivitou firem, která se naplno projevila v polovině roku 2015 a trvala čtyři roky, jsou naše poslední tři kvartální výsledky měření nálady zaměstnavatelů výrazně nižší, nicméně stále pozitivní," uvedla generální ředitelka ManpowerGroup ČR Jaroslava Rezlerová.