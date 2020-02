MMR: Zadávání menších veřejných zakázek by se mělo zjednodušit

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zadávání veřejných zakázek menšího rozsahu by se mělo zjednodušit. Počítá s tím nová metodika ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Měla by především zabránit časté praxi, kdy firmy vstupují do výběrového řízení jen formálně. Na setkání s novináři to dnes uvedli zástupci MMR a protikorupční platformy Rekonstrukce státu. Mezi veřejné zakázky malého rozsahu jsou počítány projekty do dvou milionů korun u běžných zakázek, do šesti milionů korun u stavebních zakázek.