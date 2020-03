Nákaza Covid-19 může omezit export českých piv, obává se sládek Regentu

Regent vyváží čtvrtinu produkce, nejvíc do Polska, Itálie, Velké Británie, Finska a Lotyšska. "Minulý týden jsme nevěděli, jestli se nám z Turína vrátí kamion. Příští týden má jít druhý kamion, do Říma. Myslím si, že to omezí ekonomiku, uvidíme, jak ta exportní piva půjdou," řekl Čeleda. Pivovar měl v roce 2018 výstav 77.653 hektolitrů.

Problémy předpokládají i jiné pivovary. Budějovický Budvar očekává, že kvůli nákaze mu klesne prodej v některých zahraničních restauracích. "Už teď víme, že poklesnou prodeje v on trade (v restauracích) na některých našich exportních trzích. Lidé v souvislosti s koronavirem méně cestují, chodí méně do hospod, méně se zapojují do veřejného života," řekla minulý týden ČTK PR manažerka Budvaru Markéta Ježková.

Budvar loni vyvezl do zahraničí téměř 70 procent z prodaného piva. Loni uvařil rekordních 1,679 milionu hektolitrů a tržby poprvé překonaly tři miliardy korun.

Na jihu Čech je v preventivní domácí karanténě dalších 16 lidí, kteří se vrátili z oblastí, v nichž se objevila nákaza novým typem koronaviru. Od začátku února bylo v Jihočeském kraji v karanténě 118 lidí. V jižních Čechách se zatím neobjevil žádný případ nákazy koronavirem.