Nealkoholické destiláty? Na český trh přichází novinka, ve světě je hitem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Společnost W/O začala dovážet z Velké Británie, Německa a Austrálie do ČR nealkoholické destiláty. Jde o whisky, giny nebo rumy. Mělo by jít o alternativu pro lidi, kteří se rozhodnou jít do baru a dát si nealkoholický koktejl chuťově připomínající alkoholickou variantu nebo jednu z alkoholických složek nahradit nealkem.