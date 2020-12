Rok 2021 bude pro Prahu náročný, musí se vypořádat s razantním výpadkem příjmů

Pražští zastupitelé sice letos v prosinci schválili rozpočet na příští rok, avšak vedení města jej bude muset začátkem roku upravit. Důvodem je schválený vládní daňový balíček, kvůli kterému město přijde v roce 2021 o 2,1 miliardy a v následujícím roce o další tři miliardy. Vzhledem k tomu, že město svůj rozpočet schválilo dříve než Sněmovna vládní balíček, propad příjmů v něm nemohl být zohledněn.

Hospodaření města v příštím roce ovlivní také letošní propad zejména daňových příjmů způsobených pandemií koronaviru. Přesná částka zatím není známá, ale vedení města odhaduje, že to bude přes deset miliard. Kromě daňových příjmů se očekává např. i propad příjmů z jízdného v MHD, a to téměř dvě miliardy. Na investice si proto vedení Prahy plánuje půjčit v příštím roce až pět miliard korun.

V dopravě bude zřejmě nejvýznamnější zahájení stavby metra D mezi Pankrácí a Olbrachtovou, které začne pravděpodobně na jaře, tedy asi o půl roku později. V létě bude dokončen geologický průzkumu stavby. V místech dokončeného průzkumu chystá dopravní podnik (DPP) ještě jeden až tři průzkumné vrty do prostoru tzv. obratových kolejí budoucí stanice Pankrác. Vrty se uskuteční z povrchu.

Na příští rok má DPP naplánováno také zahájit prodloužení tramvajové trati z Barrandova do Holyně. Kdy přesně stavba začne, není jasné. Na úsek v budoucnu naváže trať z Holyně až do Slivence. DPP bude pracovat také na projektech prodloužení trati od stanice metra C Kobylisy na sídliště v Bohnicích a do středočeských Zdib. Ve vozovně v Hloubětíně bude dokončena stavba tzv. energocentra a měnírny. Poté začne DPP stavět novou samotnou halu vozovny. Tramvaje by měly v polovině roku začít jezdit k metru Pankrác, kam již DPP od stanice Pražského povstání prodloužil koleje.

Zahájení diagnostiky stavu čeká Mánesův most. Technická správa komunikací (TSK) hledá v tendru firmu, která most prohlédne. Magistrát v příštím roce zažádá o stavební povolení na stavbu nového Dvoreckého mostu mezi Prahou 4 a 5. Opravován bude vytížený Barrandovský most, jehož rekonstrukci zahájila TSK za provozu již letos. Dopravy na mostě se práce ještě příští rok nedotknou. Pokračovat budou přípravné práce na opravě Libeňského mostu, kde by samotná rekonstrukce měla začít v roce 2022. Pokračovat budou práce na stavbě lávky z Holešovic do Karlína, která má být hotova zhruba za dva roky.

Začít by měla dlouho plánovaná rekonstrukce Průmyslového paláce na Výstavišti a dostavba jeho vyhořelého levého křídla. Magistrát nyní vybírá stavební firmu, práce mají vyjít na zhruba dvě miliardy korun. Na Výstavišti bude také pokračovat oprava Křižíkova pavilonu a divadla Spirála.

Peníze půjdou na opravu Václavského i Malostranského náměstí, na které dá město v prvém případě 220 milionů korun a ve druhém 45 milionů korun. Obnova Václavského náměstí v jeho spodní části již začala. Město nyní rekonstruuje část od Můstku k tramvajovým kolejím uprostřed náměstí.

U Masarykova nádraží by měla skupina Penta začátkem roku začít stavět první část svého projektu Masaryčka. Pokračovat bude i letos zahájená stavba nové čtvrti Smíchov City společnosti Sekyra Group. Magistrát také plánuje vypsat mezinárodní architektonickou soutěž na stavbu nové filharmonie u metra Vltavská.

Opravovat se budou pražské silnice a chodníky. Magistrát si nechá mimo jiné vypracovat studii na rozšíření Jižní spojky v úseku mezi křižovatkou ulic 5. května a Vídeňská. Pokračovat bude letos zahájená kompletní rekonstrukce Koněvovy ulice.

Město najde ve veřejné zakázce firmu, která dokončí multifunkční dopravní středisko na Malovance, jehož stavba byla zahájena v roce 2014 a původně mělo být dokončeno o rok později spolu se zprovozněním Blanky. Cena zakázky je odhadována na 601 milionů korun. Mohla by začít i další fáze modernizace Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, spočívající v rekonstrukci staré linky pro čištění odpadních vod.