Schodek rozpočtu by letos neměl překročit 500 miliard, odhadují analytici

Vláda od dneška do 3. listopadu nařídila omezení pohybu a kontaktu s jinými lidmi. Výjimkou jsou cesty do práce, na nákupy, k lékaři nebo za rodinou. Zároveň od čtvrtka do konce nouzového stavu bude uzavřen maloobchod. Výjimku mají prodejny základního sortimentu. Kromě toho bude podobně jako na jaře zakázán prodej služeb v provozovnách.

Firmám, kterým vláda nařídila kvůli šíření epidemie zavřít, proplatí stát celé mzdy pracovníků i s odvody. Příspěvek osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), tzv. kompenzační bonus, 500 korun denně a odklady plateb některých daní mohou využít i obory zasažené dnes oznámenými novými opatřeními.

"Navzdory zesíleným ekonomickým restrikcím a spojeným podpůrným opatřením se stále domníváme, že vládní deficit v letošním roce nepřesáhne plánovaných 500 miliard korun," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Upozornil, že do příchodu druhé vlny pandemie směřoval vývoj k schodku státního rozpočtu za celý rok k 380 miliardám korun. "Ve schváleném deficitu tak stále existuje dostatečný prostor pro dodatečné podpůrné programy," dodal.

Po nových restrikcích předpokládáme pokles ekonomiky v posledním čtvrtletí o 5,5 %, čímž dosáhne meziroční pokles -12,5 %. Celoroční propad pak revidujeme na -8,5 %. Nejistota je však spojena s délkou restrikcí a zda se nezačnou opět dobrovolně omezovat výrobní podniky — Jakub.Seidler (@JakubSeidler) October 21, 2020

Podle analytika České spořitelny Michala Skořepy v září zveřejněná prognóza ministerstva financí ukazovala na schodek celých veřejných financí, tedy včetně například rozpočtů obcí a krajů, 356 miliardy korun. Samotný státní rozpočet tak směřoval ke schodku zhruba 400 miliard korun.

Zároveň uvedl s odkazem na data MF, že od března do konce září na přímou pomoc směřovalo 97 miliard korun. Podle něj v případě nejkritičtějších sedmi týdnů od půlky března do konce dubna přímá pomoc činila zhruba 65 miliard korun. "Zářijový pohled je třeba zhoršit o oněch zhruba 65 miliard korun. Výsledné očekávání pro letošní výsledek státního rozpočtu tak bude maximálně někde kolem 450 miliard korun," uvedl Skořepa. Dodal, že vzhledem k různým administrativním zpožděním a vlivu svátků na konci roku je otázka, jak velká část peněžních toků vyvolaných nynějšími opatřeními se v hospodaření vlády účetně projeví až v číslech za příští rok.

Sněmovna schválila v červenci zvýšení letošního schodku rozpočtu na 500 miliard korun kvůli dopadům šíření koronaviru. Původně ministerstvo naplánovalo pro letošní rok schodek 40 miliard korun. Nejvyšší deficit doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun. Na příští rok vláda schválila a poslala do Sněmovny návrh rozpočtu se schodkem 320 miliard korun.