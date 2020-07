Šéfem CK Fischer a Exim Tours se stal Jiří Jelínek

Sedmačtyřicetiletý Jelínek vedl CK Fischer od roku 2004. Pod jeho vedením se firma dostala ze ztrát a připojila značky Nev-Dama, eTravel a Privileq, které tvoří skupinu Fischer Group. Letos v květnu se stala součástí společnosti DER Touristik, která je divizí cestovního ruchu německé skupiny REWE. Exim Tours pod ni patří od roku 2012.

"Fischer a Exim se ideálně doplňují, a můžeme tak využít silných stránek obou společností. Současná doba je pro obor cestovního ruchu velmi složitá, a proto je pro nás velkou výhodou, že se můžeme spolehnout na mimořádně silné zázemí od DER Touristik a také skupiny REWE, která není závislá jen na cestovním ruchu," uvedl Jelínek.

Nasr v cestovním ruchu pracuje od roku 1993. "Je to vynikající manažer a jeden z průkopníků oboru cestovního ruchu v porevolučním Česku. Teď se přesouvá do pozice šéfa dozorčí rady a my budeme nadále spoléhat na jeho rady a odbornost," řekl výkonný ředitel DER Touristik Group Sören Hartmann.

Do skupiny DER Touristik Group patří zhruba 130 společností a v roce 2019 měla celkové tržby 6,5 miliardy eur (cca 170 miliard korun). Skupina DER Touristik Group je divizí cestovního ruchu skupiny REWE. Zaměstnává 10.100 lidí v 16 zemích v Evropě. Každý rok využívá služby jejích delegátů nebo specialistů 9,9 milionu hostů.

Tržby Fischer Group za rok 2018 dosáhly 6,1 miliardy korun a zisk 88,4 milionu. Exim Tours v roce 2018 prodala v ČR zájezdy za zhruba šest miliard korun a zisk před zdaněním dosáhl 288 milionů korun.