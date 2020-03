Stát odpustí živnostníkům část záloh na sociální pojištění

Stát odpustí drobným podnikatelům minimální měsíční zálohy na sociální pojištění za půl roku. Zálohy nebudou muset hradit za březen až srpen vůbec, byť by byly vyšší. Odvody doplatí až při ročním zúčtování. Předpokládá to vládní návrh zákona, který dnes podepsal prezident Miloš Zeman. O jeho podpisu informoval Hrad. Zákon bude účinný potom, co vyjde ve sbírce.