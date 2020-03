Státní podpora firem, které nepřerušily provoz, dává smysl, míní experti

Záměr finančně motivovat podniky, které přes komplikace způsobené šířením koronaviru a vládními opatřeními stále vyrábějí, zmínil ve čtvrtek v České televizi vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Podporu by podle Havlíčka měly dostat firmy, které i nyní vyrábějí a platí zaměstnancům 100 procent mezd. "Nechceme, aby nastala situace, že někdo řekne, mně se v tuhle chvíli skoro nevyplatí, abych úplně vyráběl, protože jedu jen na částečný režim, pojďme si dát ty lidi domů, oni dostanou 50 až 80 procent mzdy," řekl. O konkrétní výši podpory se bude podle něj jednat. Program by ale chtěl v pondělí představit na vládě.

Svaz průmyslu a dopravy podle ředitele Sekce hospodářské politiky Bohuslava Čížka vládu žádal, aby podniky s výrazným propadem produkce a zakázek mohly žádat o rychlé provozní dotace. "Zatím byly schváleny pouze dotace, které podpoří výrobu zdravotnických prostředků či dokončení vývoje nových řešení pro boj proti koronaviru. Potřebujeme ale i program s jednoduchými pravidly pro nejvíce postižené podnikatele," doplnil.

Udržet provoz výrobních firem není v tuto dobu podle partnera poradenské společnosti BDO Vladimíra Veleby snadné. Vedení musí řešit problém se zaměstnanci, výpadky v dodávkách, navíc se podniky potýkají s nejistou ohledně zákazníků. "Neví, zda jim budou schopni výrobky vyrobit, v termínu doručit nebo zda je vůbec odeberou. Pokud se jim to podaří, nemají vyhráno. Mohou mít poměrně velkou nejistotu spojenou se zaplacením svých pohledávek. Proto by firmám určitě pomohla jakákoliv úleva, která bude mít okamžitý finanční dopad," řekl. Pomohlo by podle něj osvobození od odvodů za zaměstnance nebo dočasné odložení placení úroků a splátek úvěrů.

Výrobu nepřerušila například firma Santé. Musela uzavřít kamenné prodejny, ale zdravotní obuv prodává také přes lékárny, které zůstaly otevřené. "Finanční pomoc státu na zmírnění ekonomických dopadů bychom uvítali. Děláme všechno proto, abychom byli ekonomicky soběstační, ale státní kompenzace pro firmy, jako je ta naše, jsou určitě na místě. Pokud stát chystá podporu pro firmy, které pokračují ve výrobě a vyplácí zaměstnancům mzdu v plné výši, je to určitě logické opatření," uvedl za Santé Dominik Šprunk.