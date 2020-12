Stavebnictví je těžce zasaženo koronakrizí. Analytici předpovídají propad i v roce 2021

"Ve stavebnictví se tíživěji než v jiných sektorech projevuje nejistota plynoucí z pandemické situace, která vede podnikatele ve stavebnictví, stavební firmy a developery k pozastavování a rušení některých projektů. Kvůli poměrně vysoké míře setrvačnosti bude odvětví znatelně klesat i v příštím roce, a to o zhruba šest procent. K růstu se vrátí až v roce 2022," uvedl analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Podle analytika ČSOB Petra Dufka kromě firem škrtajících investiční výdaje začne omezovat investiční aktivity i samospráva. S rizikem nižších daňových výnosů a podobně se budou k investicím stavět opatrněji a raději část z nich odloží, uvedl. "Byť stavební zakázky nevypadají nijak zle, není nikde napsané, že se budou všechny realizovat. Proto bych od roku 2021 nečekal, že se podaří letošní výpadek vyrovnat," doplnil Dufek.

Stavební firmy v Česku měly na konci září nejvíce zakázek od roku 1999, kdy jsou údaje k dispozici. Meziročně jejich počet vzrostl o 4,1 procenta na 21.324. Hodnota stoupla o 12,8 procenta na 199,7 miliardy korun. Jde však výhradně o firmy s 50 a více zaměstnanci. "Větší stavební firmy s více než 50 zaměstnanci mají zakázek více než dost, potýkají se však s nedostatkem vhodné pracovní síly, často zahraniční. Menších stavebních firem, se to ovšem většinou netýká, takže se stavebnictví i v příštím roce poměrně citelně propadne," uvedl dále Kovanda.

Analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek uvedl, že kdyby v průběhu příštího roku investoři nabyli většího optimismu, bude trvat, než se překlopí do vyššího objemu stavebních prací. Produkce podle něj příští rok klesne nejméně o pět procent. Analytička Komerční banky Jana Steckerová očekává pokles o 5,8 procenta.

Analytik BH Securities Štěpán Křeček předpokládá, že se stavebnictví příští rok vrátí k růstu. "Ekonomiku by díky vakcínám měl postupně opouštět strašák v podobě koronaviru a vše se začne navracet do zajetých kolejí. Vysoké ceny na realitním trhu budou motivovat k výstavbě nových nemovitostí. To však bude narážet na špatné stavební předpisy v naší zemí, které výrazně prodlužují i prodražují výstavbu," dodal Křeček.