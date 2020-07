Studie: Podpora tuzemských pobytů může být pro stát i zisková

Vyplývá to z analytické studie společnosti Economic Impact pro české organizace cestovního ruchu. V ubytovacích zařízeních na horách chybějí letos podle Asociace horských středisek (AHS) kvůli pandemii zahraniční hosté, očekává se i propad zájmu firemní klientely na podzim, uvedla AHS pro ČTK.

Koronavirová krize poskytla podle studie příležitost naučit Čechy po tuzemsku cestovat i mimo sezonu. Stát na příspěvku na pobyt neprodělá v případě, když jedna koruna podpory vygeneruje 2,5 koruny spotřeby. Pokud tedy stát přispěje 3000 korun na třídenní pobyt a turista utratí dalších 7500 korun, z daní stát dostane zpět investované 3000 korun. "Pokud turisté utratí více, což je vysoce pravděpodobné, pak je vynaložení podpory iniciující novou spotřebu pro stát ziskové," vypočítali analytici Economic Impact.

Ministerstvo pro místní rozvoj původně avizovalo, že by poukazy na dovolenou podpořilo cestovní ruch v ČR obecně, nakonec však vytvořilo projekt pouze na pomoc lázeňským zařízením.

Vláda podle ředitele AHS Libora Knota ale některými opatřeními přispěla i ke zlepšení situace v českém turismu bez ohledu na sektory. Většinu služeb zařadila do desetiprocentní sazby DPH, prospěšný je podle něj také program na podporu zaměstnanosti Antivirus. Zatím bude fungovat do konce srpna, podle Economic Impact by však bylo třeba jeho pokračování minimálně do konce roku. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) ve středu uvedla, že s prodloužením Antiviru do konce roku se počítá a očekává, že ho kabinet schválí po vládních prázdninách, které trvají do 16. srpna. AHS vítá i vládou schválený program COVID ubytování na příspěvek provozovatelům ubytovacích zařízení za období, kdy museli mít kvůli vládním opatřením proti koronaviru zavřeno.

Zahraniční turisté podle prezidentky AHS Kateřiny Neumannové letos navštěvují nejvíce české pohraničí. Přijíždějí ale většinou jen na jednodenní výlety. "Ubytovacích a dalších služeb tak nevyužívají ve stejné míře, jako v předchozích letech. Vedle toho se horské regiony obávají i výrazného propadu zájmu ze strany firemní klientely, která na podzim standardně střídala prázdninové návštěvníky," uvedla.

Uplynulá zimní sezona v horských střediscích v ČR byla co do návštěvnosti nejslabší za posledních šest let. Provozovatelům skiareálů nepřálo počasí, teploty byly nadprůměrně vysoké a kvůli koronaviru museli sezonu předčasně ukončit. Sezona tak byla ve srovnání s tou předchozí o 24 dnů kratší. Letní návštěvnost v horských střediscích v posledních letech rostla zhruba o pět procent. Letos kvůli koronaviru začala se zpožděním. Výpadky tržeb jsou podle Knota tak vysoké, že je nelze nijak kompenzovat. "Bohužel nelze předpovídat vývoj ani na konci letní sezóny, ani na podzim. Další období jsou zcela závislá na vývoji koronavirové situace," uvedl.