V době koronaviru Češi více utrácejí za zboží pro děti

Vyplývá to z dat nákupního rádce Heureka.cz a módního vyhledávače Glami.cz.

Prodej dětského zboží v březnu podle Heureky meziročně vzrostl o více než polovinu. Například odbyt omalovánek se v porovnání s loňskem zvýšil o 558 procent, prodej gum a pryží vzrostl o zhruba 500 procent. Stouply také prodeje sešitů, a to o 446 procent.

"Vypadá to, že když mají rodiče své děti na dohled, tíhnou k nákupům pro ně více, než když chodí děti každý den do školy a oni do práce," řekla za Glami Kristýna Rakovská. Přes tento vyhledávač módy vzrostl v březnu v meziměsíčním srovnání počet objednávek dětského oblečení o bezmála 28 procent. U dívčího oblečení stouply objednávky o zhruba 13 procent, u chlapeckého dokonce o skoro 44 procent.