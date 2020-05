Vláda schválila program COVID III, na záruky v něm je 150 miliard korun

Živnostníci a podniky do 250 zaměstnanců budou mít nárok na záruku až 90 procent, firmy s více pracovníky, maximálně ale 500, získají záruku do 80 procent. Délka ručení bude tři roky. Maximální výše úvěru bude 50 milionů korun. Z programu bude možné podle šéfů tuzemských komerčních bank úvěry čerpat do týdne či 14 dnů.

Vláda dala zelenou programu COVID III na podporu malým a středním firmám. Ty potřebují překlenout stávající období, než se jim zase zakázky a tržby rozjedou. Díky schválené portfoliové záruce státu dosáhnou na úvěry až za 495 mld. Kč. Pomůžeme tím udržet ekonomický výkon země. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) May 18, 2020

ČMZRB musí nyní vypsat výzvu. Do ní se mohou hlásit komerční banky, spořitelní a úvěrní družstva, se kterými následně ČMZRB bude podepisovat smlouvy. Podnikatelé žádost o úvěr budou vyřizovat už jen výhradně ve své bance. Žadatelé se budou muset připravit na úhradu poplatků za žádost o půjčku.

Úvěry budou poskytovány pouze na provozní výdaje. Nesmějí být vynaloženy na refinancování dříve uzavřených smluv o jiném dluhovém financování. Splatit úvěr nebude možné dříve než po 1. lednu příštího roku. Firmy musejí podle vládních materiálů souhlasit se zveřejněním skutečného majitele.

COVID III navazuje na programy COVID I a COVID II. Hlavní město umožnilo pražským podnikatelům čerpat úvěry v programu COVID Praha. ČMZRB do 14. května v těchto programech schválila podporu pro zhruba 1500 podnikatelů za více než deset miliard korun. Nejčastěji pomoc míří do sektoru maloobchodu a velkoobchodu, zpracovatelského průmyslu a provozovatelům ubytovacích a stravovacích služeb. Více než dvě třetiny pomoci čerpají živnostníci a firmy s méně než 50 zaměstnanci.