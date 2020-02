Zpolitizovaná mise? Agrofert a europoslanci se dostali do křížku

Poslanci Evropského parlamentu z výboru pro kontrolu rozpočtu se chtěli podle Agrofertu sejít při své cestě do Česka na konci února s vedením firmy, následně setkání odvolali, sdělil dnes ČTK mluvčí koncernu Karel Hanzelka. Podle něj jde o absurdní jednání a zpolitizovanou výpravu, misi do ČR považuje společnost za skandální zásah do aktuálního auditního řízení. Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) řekl, že o politizaci se snaží spíš Agrofert. Další europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti) ČTK napsal, že je mu líto, pokud představitelé firmy ignorují možnost vyjádřit svůj pohled na věc.