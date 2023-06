ČEZ: Dividenda budou v roce 2023 vyplaceny bez zvláštních opatření

Pokud bude návrh schválen, bude vyplacena celková dividenda ve výši 78 miliard Kč, což představuje 99,5 procenta očištěného konsolidovaného čistého zisku Skupiny ČEZ za rok 2022. Stát vlastní 69,78 procenta akcií společnosti a v případě schválení navýšené dividendy by získal příjem ve výši 54 miliard Kč.

Původní návrh vedení ČEZu byl vyplacení 80 procent čistého zisku za loňský rok, což by činilo 117 korun na akcii. Tato částka vycházela z firemního dividendového pásma, které počítá s výplatou mezi 60 a 80 procenty čistého zisku. O konečné výši dividend rozhodne valná hromada ČEZu, která se koná 26. června.

Představenstvo ČEZu ve svém stanovisku uvedlo, že současná likvidita a výhled cash flow skupiny v následujících 12 měsících naznačují, že navrhované navýšení dividendy lze finančně pokrýt bez nutnosti přijímání mimořádných opatření.

Nicméně ve stejném stanovisku se zdůrazňuje, že zvýšení dividendy by negativně ovlivnilo dostupnou likviditu společnosti a snížilo by rezervy pro pokrytí případných rizik. Vedení firmy upozornilo zejména na riziko vzestupu cen komodit, což by mohlo vést ke zvýšení maržových vkladů na burze. Vysoké marže v minulém roce vedly k mimořádným opatřením, jako byla půjčka ve výši tři miliardy eur od státu. Navýšení dividendy by dále mohlo negativně ovlivnit kreditní rating ČEZu, zejména u ratingové agentury Moody's, která negativně vnímá výplatu dividendy mimo schválené dividendové pásma. Vedení firmy však zároveň uvádí, že navýšení dividendy není významně v rozporu s očekáváním ratingových agentur a vliv na jejich hodnocení nelze předvídat.

Celkově však představenstvo tvrdí, že návrh ministerstva neohrožuje středně a dlouhodobou finanční stabilitu společnosti a nemá okamžitý vliv na plánované investice.