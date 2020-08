Amazon rozšiřuje flotilu doručovacích aut, koupí 1800 elektrických mercedesů

Pro Mercedes jde o největší zakázku tohoto druhu v dosavadní historii podniku, informovala agentura AP.

Objednávka sestává z 1200 větších dodávek eSprinter a 600 menších vozů eVito. Po Německu bude jezdit 800 z těchto vozů, dalších 500 zamíří do Británie. Amazon počítá s tím, že kontrakt bude naplněn do konce letošního roku.

