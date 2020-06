Časovaná bomba tiká. O práci mohou přijít miliony lidí v Evropě

Programy zaměstnaneckých dotací pokrývají 45 milionů pracovních míst. Jsou do nich začleněny miliony lidí z Německa, Francie, Británie, Itálie, Španělska, ale podobný program ochrany zaměstnanosti pod názvem Antivirus funguje i v Česku.

Smyslem těchto programů je zabránit Evropě v tom, aby utrpěla katastrofickou ztrátu pracovních míst, podobně jako Spojení státy během stále probíhající pandemie koronaviru. Vlády tyto programy zavedly posledního čtvrt roku a prodloužily je do podzimu, protože se obávaly, že předčasné zrušení podpory by mohlo způsobit hromadné ztráty pracovních míst.

Podle serveru Financial Times k tomu ale dojde stejně. Poptávka a produkce se zvyšují a existuje riziko nejen obrovských veřejných nákladů, ale i možnost, že tyto paušální dotace zaměstnance uzavřou do "zombie" módu, tedy stavu, kdy jim budou bránit v přechodu do odvětví s lepšími dlouhodobými vyhlídkami.

"Rozšíření ochrany pracovních míst problém pouze odloží," tvrdí Katharina Utermöhl, hlavní ekonomka Allianz. Nedávná studie pojišťovny ukázala, že zranitelných je asi 9 milionů pracovních míst, protože se nachází v odvětvích, které se budou s problémy potýkat i nadále. Jde například o cestovní ruch, pohostinství nebo maloobchod.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) očekává, že se v evropských zemích zvýší nezaměstnanost až na 10 %. Ačkoliv jde o děsivé číslo, je stále mnohem nižší než v USA, kde se předpokládá, že bez práce bude více než 17 % obyvatel.

Heidi Shierholzová, bývalá hlavní ekonomka amerického ministerstva práce, dokonce spočítala, že více než pětina amerických pracovníků pobírá dávky v nezaměstnanosti nebo čeká na jejich přidělení.

OECD ale tvrdí, že velká část nezaměstnaných byla propuštěna pouze dočasně a lze je rychle znovu zaměstnat, podle prognóz tak může do konce roku vypadat nezaměstnanost na obou stranách Atlantiku podobně.

Jelikož se ale i USA rozhodly podporovat pracovní místa, čelí nyní stejné otázce jako EU: Jak ukončit podporu bez nárůstu dlouhodobé nezaměstnanosti?

"Nemůžeme vypnout úlevy příliš brzy," varuje Shierholzová. Podpora by podle ní měla být zmírněna pouze v případě, že nezaměstnanost klesla nebo zaměstnanost vzrostla na odpovídající úroveň.

V Evropě ale naopak odbory a zaměstnavatelé požadují, aby vlády systémy ochrany práce ještě více rozšířily. Jak toho docílit však zatím žádná z velkých evropských ekonomik neví. Není jasné, jestli vlády přidělí dotace na pracovní místa v konkrétních odvětvích, vytvoří nové příležitosti pro nábor pracovníků nebo zavedou programy hromadného přeškolování.

Podle serveru ale budou opatření nezbytná a bude třeba přesunou podporu z udržování současných pracovníků na stávajících pracovních místech do programů sloužících k pomoci při hledání nových pracovníků, ale tak, aby se zabránilo hromadné ztrátě pracovních míst nebo již zmíněného zombie efektu.