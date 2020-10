Francouzská ekonomika vykazuje strmý růst, výhled je ale slabší

V předchozím čtvrtletí se hrubý domácí produkt (HDP) v reakci na dopady šíření nového koronaviru a zavedení plošné karantény naopak o 13,7 procenta snížil.

Ekonomové i francouzský statistický úřad připomínají, že ekonomika i po rekordním růstu zůstává pod úrovní, kde byla před koronavirovou krizí. Meziročně ve třetím čtvrtletí klesla o 4,3 procenta.

🇫🇷 In Q3, GDP bounced back (+18.2% q-o-q after -13.7% q-o-q) in France. All components of domestic demand rebounded.

GDP remained well below its pre-crisis level (-4.1%) https://t.co/5LlTwlzz5z pic.twitter.com/dAFYuTTh02