Google chystá další expanzi v EU, do datových center investuje tři miliardy eur

Pichai je na návštěvě Finska, nynější předsednické země EU. Sešel se mimo jiné s finským premiérem Anttim Rinnem.

Thank you @sundarpichai for a great meeting and bringing good news to Finland!@Google’s announcement is excellent news for the Finnish economy. It is exactly what my government works for — to get more investments in Finland. pic.twitter.com/IBIav6RCWo