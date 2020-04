Italský průmysl drtivě odnese epidemii koronaviru, naznačují odhady

Confindustria také varuje, že po skončení celostátní karantény, která zatím platí do 13. dubna, by mnoho podniků už nemuselo být schopno obnovit provoz. Budou proto potřebovat velkou injekci hotovosti. Italská vláda už pracuje na druhém záchranném balíčku, schválen by měl být do Velikonoc. V březnu kabinet odsouhlasil balíček opatření za 25 miliard eur (687,4 miliard korun).

Obchodní svaz Confesercenti počítá, že hrubý domácí produkt země (HDP) se do konce roku sníží o devět procent. Celostátní karanténa, která už platí tři týdny, by podle jeho propočtů měla snížit hospodářský výkon země o 8,5 miliardy eur. Spotřeba by tak klesla o 35 miliard eur, a pokud by se karanténa prodloužila až za 13. duben, mohlo by to být i 83 miliard - to už by odpovídalo poklesu HDP o devět procent.

Italský deficit veřejných financí státního sektoru se v březnu prohloubil na 32,2 miliardy eur. Loni touto dobou činil jen 20,34 miliardy. Ministerstvo financí to vysvětluje výpadkem daňových příjmů kvůli krizi kolem koronaviru.

V zemi bylo ve středu už přes 13.000 obětí koronaviru a více než 110.000 případů nemoci COVID-19. V Evropě je Itálie nejhůře zasaženým státem.