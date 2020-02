Pivovaru AB InBev klesl zisk, potíže s koronavirem ho dál sníží

Pivovar dnes také ztráty v Číně jen za první dva měsíce tohoto roku vyčíslil na 170 milionů dolarů (3,9 miliard Kč), což je částka, o kterou bude proti původním předpokladům nižší zisk EBITDA. Za celé čtvrtletí pak firma počítá s poklesem celkového zisku EBITDA o deset procent.

Výsledek za čtvrté čtvrtletí zaostal za odhady analytiků, kteří pokles zisku EBITDA odhadovali na 1,9 procenta.

