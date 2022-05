Růst britské ekonomiky v prvním čtvrtletí zpomalil

Analytici v anketě agentury Reuters v průměru očekávali, že ekonomika vykáže v prvním čtvrtletí růst o jedno procento, za březen odhadovali nulový růst.

Britská ekonomika se díky růstu v prvním čtvrtletí vrátila nad úroveň z doby před pandemií. Podle analytiků ale tempo růstu za první čtvrtletí pravděpodobně představuje pro letošní rok vrchol, protože na domácnosti stále více dopadá růst životních nákladů, proto omezují své výdaje. Inflace v zemi je teď nejvyšší od 80. let, ekonomika tak rychle ztrácí dynamiku a mohla by sklouznout do recese.

Britská centrální banka minulý týden odhadla, že inflace v říjnu vystoupí nad deset procent, což je pětinásobek jejího cíle. Bank of England je nyní uprostřed jednoho z nejrychlejších cyklů zpřísňování měnové politiky, kterým se snaží dostat růst cen pod kontrolu. To je ale špatná zpráva pro budoucí růst. Centrální banka předpokládá, že ekonomika v letech 2023 a 2024 poroste jen velmi pomalu.

Britská ekonomika v roce 2020 kvůli pandemii nemoci covid-19 klesla o rekordních 9,3 procenta. Loni už ale o 7,4 procenta vzrostla. Britský Národní institut pro ekonomický a sociální výzkum (NIESR) ve středu varoval, že zemi ve druhé polovině roku ohrožuje recese a zhoršení životní úrovně kvůli rostoucím cenám. Na třetí čtvrtletí se čeká pokles HDP o 0,2 procenta a v posledních třech měsících roku o 0,4 procenta. Mezinárodní měnový fond (MMF) v dubnu předpověděl, že Británii čeká v příštím roce nejslabší růst a nejvyšší inflace z velkých rozvinutých ekonomik.