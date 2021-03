Vývoz z Británie do EU v lednu prudce klesl

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vývoz z Británie do Evropské unie v lednu klesl o 40,7 procenta, dovoz unijního zboží do Británie se pak snížil o 28,8 procenta. Podle britského statistického úřadu ONS je to nejprudší měsíční pokles od doby, kdy se tyto údaje začaly v lednu 1997 zaznamenávat. Úřad rovněž uvedl, že britská ekonomika za leden klesla o 2,9 procenta, což je ale slabší pokles, než se čekalo.