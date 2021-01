Z českých kvót na potraviny by mohl profitovat Babiš, varují v zahraničí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Český premiér Andrej Babiš by mohl mít prospěch z novely, podle které by české prodejny potravin o ploše nad 400 metrů čtverečních musely od příštího roku prodávat povinný minimální podíl stanovených potravin vyprodukovaných v tuzemsku. Píše to dnes přední německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), který se záležitosti podrobně věnuje.