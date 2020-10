Británie podepsala obchodní dohodu s Japonskem

Dohoda s Tokiem by měla vstoupit v platnost od 1. ledna příštího roku, tedy okamžitě po konci nynějšího přechodného období, kdy se Británie stále řídí unijními pravidly. Schválit ji musí ještě parlamenty obou zemí. Očekává se, že japonský parlament tak učiní týden, píše Reuters.

"To je první nová dohoda o volném odchodu, která byla dojednaná od doby, kdy se Británie znovu stala nezávislou obchodní zemí," uvedla při podpisovém ceremoniálu britská ministryně obchodu Liz Trussová. Základní obrysy smlouvy domluvily obě strany v září.

I've just signed the UK-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement with @moteging. 🇬🇧 🇯🇵



It shows what our country can achieve as an independent trading nation.



Global Britain 🇬🇧 is just getting started.#Japan #FTA #tradedeal pic.twitter.com/BrzgS0A9Tp