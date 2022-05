Buffett: Nejlepší ochranou proti inflaci je být v něčem výjimečně dobrý

"To nejlepší, co můžete udělat, je být v něčem výjimečně dobrý," řekl 91letý legendární investor. Jako příklad uvedl profese, jako jsou lékaři a právníci, a rozvedl, že lidé "vám dají část toho, co vyprodukují, výměnou za to, co jim dodáte vy".

Dovednosti jsou podle něj na rozdíl od měny vůči inflaci odolné. Tvrdí, že žádaná dovednost si udrží poptávku bez ohledu na hodnotu dolaru. "Dovednosti vám nikdo vzít nemůže. Nepřijdete o ně vlivem inflace. Zdaleka nejlepší investicí je cokoli, co vás rozvíjí. A navíc to vůbec nepodléhá dani," dodal.

Obdobnou radu dával Buffett na konci finanční krize v roce 2009. Konstatoval, že "nejlepší je investovat do sebe".

Řekl tehdy také, že druhá nejlepší věc, kterou může člověk udělat, je investovat do "skvělého podniku", který vyrábí produkty, po nichž je poptávka bez ohledu na to, jak si vede dolar. Jako příklad uvedl společnosti, jako je Cola-Cola. Lidé podle něj budou chtít její nápoje i za desítky let, inflace nebude hrát v jejich rozhodování žádnou roli.

"Je úplně jedno, co se stane s cenovou hladinou," řekl Buffett, protože lidé si výrobky, které mají rádi, zkrátka koupí.

Buffett si díky svým úspěšným investicím si vysloužil přezdívku Věštec z Omahy. Podle žebříčku miliardářů agentury Bloomberg je Buffett šestým nejbohatším člověkem na světě s majetkem v hodnotě kolem 117 miliard dolarů (2,75 bilionu Kč).