Ekonomika USA letos klesne nejvíce od roku 1946, odhaduje banka Morgan Stanley

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ekonomika Spojených států by v letošním roce mohla klesnout o 5,5 procenta, což by byl nejhlubší propad od roku 1946. Míra nezaměstnanosti pak ve druhém čtvrtletí může vystoupit až na rekordních 15,7 procenta. Vyplývá to z odhadu, který dnes zveřejnila banka Morgan Stanley.