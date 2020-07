Euler Hermes: Covid-19 zasáhl ekonomiku jako meteorit, počet insolvencí prudce poroste

Přestože se řada ekonomik pomalu probouzí z karantény, analytici Euler Hermesu stále předpovídají ke konci letošního roku a v první polovině roku 2021 masivní nárůst insolvencí. Jde o důsledek nestabilních ekonomických podmínek, rozdílných strategií k oživení ekonomik v jednotlivých zemích a nouzových opatření.

Globální insolvenční index Euler Hermes pravděpodobně příští rok dosáhne rekordní hodnoty plus 35 procent. Index kumuluje hodnoty za poslední dva roky, když polovina z analyzovaných zemí zaznamenala v období od konce finanční krize v roce 2009 nové insolvenční vrcholy.

"Už před nástupem krize způsobené pandemií koronaviru jsme očekávali nárůst globální úrovně insolvencí. Rok 2020 měl být čtvrtým rokem v řadě, kdy se čísla zvyšovala v důsledku pomalejšího tempa ekonomického růstu, dopadů obchodních válek, politické nejistoty v mnoha zemích a v neposlední řadě také nesouladem mezi výrobním sektorem a sektory služeb. Covid-19 však globální ekonomiku zasáhl jako meteorit a tento neočekávaný šok bude mít dlouhodobé dopady na insolvenční výhledy po celou první polovinu roku 2021," uvedla manažerka Euler Hermes ČR Iva Palusková.

Tato nelichotivá prognóza se bude týkat i ČR, předpovědi Euler Hermes počítají s 33procentním nárůstem v roce 2021 proti roku 2019. Přepočteno na konkrétní případy insolvencí v ČR to znamená, že příští rok bude v ČR 11.500 případů insolvence v porovnání s 8620 případy registrovanými ke konci června 2019.

Náhlý nástup pandemie byl kritický především pro společnosti, které se v oslabené pozici nacházely již před krizí (zejména sektory dopravy, automotive, retail, hotely a restaurace). Na druhou stranu uvolňování karanténních opatření vyvíjí tlak na likviditu firem, protože s restartem jejich aktivit přichází požadavek na zvyšování pracovního kapitálu.

Nejvyšší nárůsty insolvencí zaznamenají USA (v příštím roce 57procentní nárůst v porovnání s rokem 2019), dále Brazílie (45 procent), Čína (dvacet procent) a klíčové evropské země jako Velká Británie (43 procent), Španělsko (41 procent), Itálie (27 procent), Belgie (26 procent) a Francie (25 procent).

Předčasné stažení podpůrných vládních opatření by mohlo situaci ještě zhoršit a zvýšit nárůst insolvencí z pěti na deset procentních bodů. Pokud by globální ekonomice trvalo zotavení z kovidového šoku déle, nárůst insolvencí by mohl stoupnout až o 50 až 60 procentních bodů. Ačkoli další podpora firem bude krátkodobě insolvence zmírňovat, zvýšené riziko vzniku insolvencí bude ve střednědobém a dlouhodobém výhledu přetrvávat.

Euler Hermes je světovým lídrem v pojištění pohledávek s více než 52.000 klienty a zastoupením ve více než 50 zemích. Společnost je členem skupiny Allianz. Specializuje se na pojištění komerčních rizik dodavatelských úvěrů proti neplacení ze strany odběratele. V ČR působí od roku 1997.