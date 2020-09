Forbes: Nejbohatším Američanem zůstává Bezos, Trump si výrazně pohoršil

Celková hodnota majetku 400 nejbohatších Američanů se zvýšila meziročně o osm procent na rekordních 3,2 bilionu USD (72 bilionů Kč).

Nejbohatším Američanům se vedlo i nadále dobře, i když pandemie nemoci covid-19 devastovala ekonomiku a způsobila, že více než 1,8 milionu Američanů přišlo o práci. První dvě desítky nejbohatších se pak na celkové výši majetku podílejí 42 procenty.

Na seznamu je 18 nováčků. Jedním z nich je generální ředitel společnosti Zoom Video Communications Eric Yuan s majetkem 11 miliard USD. Zoom se stal v době práce z domova téměř všudypřítomným. Nejmladším z nováčků je osmatřicetiletý zakladatel firmy na výrobu elektrických nákladních aut Nikola Trevor Milton.

Trump se podle Forbes propadl na 339. místo, zatímco loni byl na 275. příčce. Hodnota jeho majetku se snížila na 2,5 miliardy z loňských 3,1 miliardy USD.

