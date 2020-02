Gates si objednal první superjachtu na vodíkový pohon, bude stát majlant

Informoval o tom britský list The Guardian.

Sto dvanáct metrů dlouhou loď jménem Aqua představila loni v Monaku nizozemská společnost Sinot. "Při práci na vývoji Aquy nám byly inspirací životní styl bystrého a inteligentního vlastníka, který má rád inovace, proměnlivost vody a špičkové technologie. To vše jsme spojili do vytvoření superjachty s opravdu netradičními vlastnostmi," okomentoval loni projekt designér Sander Sinot.

Jachta bude mít pět palub a prostor pro ubytování 14 hostů a 31 členů posádky. Když se budou chtít hosté venku ohřát, budou moci využít ekologicky šetrný zdroj tepla - misky s gelovým palivem. Nebude tak třeba spalovat dřevo ani uhlí. Nejekologičtější záležitostí na celé lodi ale budou její dvě 28 tun vážící vodíkové nádrže, ve kterých je při minus 253 stupních Celsia uchováván kapalný vodík.

Jak napsal The Sunday Telegraph, plavidlo se nejspíš nedostane na moře dříve než v roce 2024. Jakmile se tak ale stane, jeho maximální rychlost může dosahovat asi 17 uzlů (přes 30 kilometrů za hodinu). Vodíkový pohon umožní jachtě uplout na jediné natankování vzdálenost až 3750 námořních mil, což je přibližně 6945 kilometrů, tedy asi vzdálenost z Londýna do New Yorku.