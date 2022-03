Po dnešním prohlášení Ruska stouply ceny zemního plynu

Na britském promptním trhu cena plynu s dodáním ve čtvrtek stoupla o 11,8 procenta a uzavřela na 246,00 pencích za therm. Kontrakt na zimu 2022 vzrostl o 11 procent na 264,01 pence za therm. Na nizozemském trhu cena plynu s dodáním v dubnu vzrostla o 8,7 procenta a uzavřela na 107,36 eura za megawatthodinu (MWh).

Dodávat plyn Moskva hodlá i nadále podle plánu, změny se dotknou pouze měny pro účely zúčtování plateb, uvedl ruský prezident. Téměř všechny kontrakty na nákup ruského plynu do Evropy jsou vedeny v eurech nebo dolarech, napsala agentura Reuters.

"Nemyslím si, že by toto opatření nutně muselo ohrozit plynulost dodávek do Evropy. Mělo by pomoci ruské centrální bance získat přímo dolary či eura v plném množství, nikoli zprostředkovaně od státního podniku Gazprom. Evropští odběratelé by díky tomu u ní museli nakupovat rubly, což by mohlo mít pozitivní vliv na posilování ruské měny," řekl ČTK analytik plynárenství EGÚ Brno Michal Kocůrek.

"To, že se komplikuje nákup plynu, jehož se mnoho zemí odmítá vzdát, dodává na už tak chaotický evropský trh s plynem bezpochyby další prvek nejistoty," konstatoval analytik Vinicius Romano ze společnosti Rystad Energy.

Evropská komise dnes s ohledem na růst cen energií způsobený ruskou invazí na Ukrajinu navrhla, aby unijní země před nadcházející zimou povinně naplnily čtyři pětiny kapacity svých plynových zásobníků. Zvažují se též společné nákupy plynu.