Reuters: Čína chce po firmách data o spotřebitelských půjčkách

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Čína tlačí na velké technologické firmy, aby sdílely údaje o spotřebitelských půjčkách, a to se zdůvodněním, že to je prevence proti přílišnému zadlužování a podvodům. S odkazem na zdroje obeznámené se situací o tom dnes informovala agentura Reuters. Podle ní by plán, pokud bude uveden do praxe, znamenal konec dosavadní čínské politiky nevměšování se do tohoto sektoru.