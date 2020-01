Před dvěma lety, tedy na začátku roku 2018, se obavami z recese nezabýval téměř nikdo z dotazovaných.

Růst hrubého domácího produktu (HDP) celého světa loni zvolnil na 2,3 procenta z tří procent v roce 2018. Zvýšený tlak na své firmy tak pocítili i jejich šéfové, a to kvůli nejistotě spojené s řadou problémů - počínaje obchodními válkami a konče klimatickými změnami. "Šéfové podniků jsou jako obyčejní lidé. Nám zkrátka není jasné, kam se to všechno bude ubírat," řekl hlavní ekonom Conference Board Bart van Ark.

