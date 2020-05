Sněmovna USA schválila tři biliony na podporu ekonomiky, dovolen bude "proxy voting"

Zákonodárci schválili také legislativu potřebnou k zavedení bezprecedentního hlasování na dálku.

Pokud by Senát balíček schválil, jednalo by se o největší podobnou pomoc v historii Spojených států, uvedl zpravodajský server CNN. Jeho cílem je poskytnout finance státům, podnikům, federální poště, podporu rodinám i zajistit dostatečné testování na koronavirus. Podle demokratů jde o nezbytně nutný nástroj pro boj s nynější krizí, který je potřeba přijmout co nejdříve.

Republikáni, kteří mají v horní komoře většinu, již dopředu avizovali, že masivní pomoc Senát zablokuje. Podle nich je potřeba nejdříve počkat na výsledky balíčků, které Kongres schválil již dříve.

Strana, ze které vzešel i nynější americký prezident Donald Trump, kritizovala i demokraty navrženou změnu pravidel, která nyní povolují hlasování na dálku.

Podle nové legislativy nebudou muset pro hlasování o zákonech zastupitelé vážit cestu do Washingtonu. Dovolen jim bude takzvaný "proxy voting", tedy hlasování přes pověřeného prostředníka přítomného v sále. Jeden zákonodárce může zprostředkovat až deset hlasů. Z domova budou moci plně fungovat i sněmovní výbory.

Změna pravidel do budoucna umožní i přímé hlasování z domova, nejdřív je však potřeba projednat a schválit potřebný systém a technologie.

Americká ústava vyžaduje, aby při hlasování byli zákonodárci přítomni v sále. Přelomový krok si vyžádala nynější koronavirová krize, která omezila i zasedání dolní komory.

Očekává se, že legislativní změny budou pouze dočasné, podle AP by měly trvat pouze do konce roku. Demokraté počítají s tím, že je Senát využije pouze v době krize. Republikáni však zpochybňují ústavní platnost zprostředkovaných hlasů.

Sněmovna reprezentantů za svou více než 200letou historii ještě nikdy hlasování skrze prostředníka nepovolila, a to ani v těch nejkritičtějších obdobích americké historie, poznamenala CNN.