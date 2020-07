Výrobci gumových rukavic mají žně. Akcie firem strmě rostou, překonaly i Teslu

Akcie podobné firmy Supermax pak zpevnily o více než 1200 procent. Ve srovnání s tím akcie Tesly zaznamenaly růst o 259 procent. Píše to agentura Bloomberg.

Růst cen akcií výrobců gumových rukavic vyvolalo prudké zvýšení poptávky kvůli pandemii a podpořil ho také zákaz spekulativních obchodů na pokles cen, který na burze v Malajsii platí do konce roku.

Astronomický růst je na poměry v Malajsii nebývalý. Tři největší výrobci rukavic letos zvýšili tržní hodnotu burzy celkem o 109 miliard ringgitů (přes 584 miliard Kč). Více než jeden dolar z každých deseti investovaných na místním akciovém trhu je nyní sázkou na rukavice. Akcie Top Glove dokonce pokračovaly v růstu, i když se Spojené státy rozhodly zablokovat dovoz ze dvou divizí firmy.

Růst cen akcií výrobců rukavic připomíná podle manažera společnosti Northcape Capital Rosse Camerona růst akcií Tesly. Výhled výdělků v tomto odvětví je však mnohem jistější než zisk Tesly. "Očekáváme, že sektor vykáže v příštím roce růst zisku o výrazně více než 100 procent," domnívá se Cameron.

Firmy už jsou tak velké, že mohou být zahrnuty do důležitých indexů, které sledují mezinárodní investoři, což zvyšuje pravděpodobnost, že se stanou předmětem jejich zájmu. Firmy Supermax a Kossan Rubber Industries by se měly díky svému silnému růstu stát součástí indexu MSCI Malaysia, až se bude příští měsíc upravovat jeho složení. Akcie firmy Kossan od začátku roku posílily o 224 procent.

Hvězdný růst cen akcií výrobců rukavic by mohl zastavit nad očekávání rychlý vývoj vakcíny proti nemoci covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru. Americký celní úřad minulý týden rovněž zadržel dodávku jednorázových rukavic firmy Top Glove. Podle firmy to mohlo souviset s prací cizinců, proto se firma obrátila na úřad s cílem tuto záležitost do dvou týdnů vyřešit. Analytici však upozorňují, že pro firmu není problém dodávat rukavice do USA prostřednictvím jiných divizí a případné zrušení objednávek může snadno nahradit objednávkami z jiných zemí, neboť rukavic je akutní nedostatek.

Malajsijský svaz výrobců gumových rukavic očekává, že poptávka po rukavicích se letos zvýší o 20 procent na 330 miliard kusů. Objednávek zatím přibývá, cena rukavic se výrazně zvýšila a firmy masivně rozšiřují své kapacity, aby uspokojily poptávku.

Podobně jako firmám v Malajsii se daří i polskému výrobci rukavic Mercator Medical, který v roce 2016 koupil svou první továrnu na výrobu latexových rukavic v Thajsku a v dalších deseti letech kapacitu výroby ztrojnásobil. Akcie firmy letos přidaly už o 3277 procent, čímž překonaly i větší malajsijské konkurenty. Tržní kapitalizace firmy se dostala na 924 milionů USD (zhruba 21 miliard Kč). Kvůli koronaviru zisk firmy za druhé čtvrtletí činil 54 milionů USD, čtyřikrát více než kumulativní zisk za poslední desetiletí.