KOMENTÁŘ | Legendární viróza je zpět. Babiš jde mlžením a agresivitou ve stopách Zemana. Stal se z něj „komunistický kandidát“?

Možná se z toho u Babišovců stane tradice. Poukazovat na problémy koalice, potažmo vlády, je v zásadě povinností opozice, hnutí ANO se ale rozhodlo zajít ještě dál, a před každými volbami teď zřejmě bude vyvolávat hlasování o vyslovení nedůvěry.

Tedy lépe řečeno, před každými volbami důležitými pro Babiše. Pravděpodobně se stejného kroku příští rok před volbami do Evropského parlamentu nedočkáme. Ne že by nebyly důležité, ale účast u nich je stabilně nízká a ANO potřebuje být vidět hlavně v Česku, ne v Evropě. U krajských voleb, které nás rovněž čekají příští rok, už bych si tak jistý nebyl.

Co naopak téměř jisté je, že pokud se něco zásadního nezmění, i příští rok by pokus opozice dopadl stejně, jako letos či loni. Historie pokusů o sesazení vlády opozici do karet nenahrává, o to více v situaci, kdy potřebný počet poslanců na vyslovení nedůvěry zkrátka a dobře nemá. To si dokáže spočítat každý, o to více ekonom, kterým Babiš je.

Do popředí se tak dere myšlenka, že celá debata o nedůvěře má jen podnítit občany, aby začali pochybovat ani ne tak o vládě samotné, nýbrž o „jejích kandidátech“. Alespoň tak se Babiš snaží profilovat Petra Pavla, přičemž záměrně zamlčuje skutečnost, že Pavel kandiduje na základě podpisů desítek tisíc občanů. Naopak je to Babiš, kdo svou kandidaturu opřel o podpisy poslanců, nepřekvapivě z hnutí ANO.

To, že Pavla podpořily vládní strany, navíc v tomto kontextu nic neznamená. Každá strana má právo vyslat do boje o Hrad svého kandidáta, či podpořit některého z již navržených kandidátů. Koaliční strany podpořily Pavla, což z něj ale nečiní vládního kandidáta. Pokud bychom však Babišovu rétoriku měli aplikovat plošně, tak Babiš je komunistickým kandidátem, protože ho podpořila KSČM.

„Kdybych byl ve Sněmovně, média budou říkat, že to je kampaň.“ A tak raději popíjel…nebo měl virózu…

Ačkoliv mělo být hlasování o nedůvěře vládě podle všeho veřejným předvolebním odsouzením vlády Petra Fialy, ve skutečnosti poukázalo i na jinou věc. Vyvolává totiž otázku ohledně kompetentnosti Babiše samotného, který se debat ve Sněmovně ani jeden den nezúčastnil.

Pochopitelně je na místě se ptát proč. Jako zvolený poslanec by měl řádně chodit do práce a účastnit se sněmovních schůzí, o to více v případě, kdy jde o jednání vyvolané jeho stranou. Na jednání ani hlasování se ale Babiš nedostavil, a dokonce nám bylo předneseno hned několik důvodů. Asi proto, abychom si mohli vybrat.

V úterý Babiš pro ČTK uvedl následující: „Kdybych byl ve Sněmovně, tak zase budou média říkat, že to je nějaká prezidentská kampaň.“ Pomineme-li, že slovo „kampaň“ v posledních letech nejčastěji zaznívalo právě z úst šéfa ANO, tak hned od počátku muselo být jasné, že tohle je skutečný důvod, kvůli kterému se Babiš do Sněmovny vůbec nechystá. Nechal prostě své poslance udělat špinavou práci za něj, aby on mohl před volbami sbírat kredity.

Zřejmě proto, aby to na první pohled nebylo tak očividné, si Babiš program uplynulých dní vyplnil jinak. Zatímco poslanci jednali ve Sněmovně, Babiš v úterý vyrazil do fronty na klenoty a do kostela, navštívil jednu předvolební debatu, ve čtvrtek druhou, a ve středu do Sněmovny ani na samotné hlasování nedorazil…z důvodů, který si zřejmě můžeme vybrat.

Podle jeho slov byl v pyžamu, popíjel vaječný koňak a neměl řidiče. Jeho pravá ruka Alena Schillerová pro změnu uvedla, že má virózu... Tak si vyberte. Zřejmě netřeba dodávat, že při představě nemocného člověka, který svou nemoc léčí (byť slabým) alkoholem nebo dvouhodinovým stáním v zimě venku ve frontě, by se lékařům protáčely oči v sloup.

Oprostění se od zbytečných výmluv a omluv se ale Babišovi zřejmě nehodí do krámu. Není divu, vizitka člověka, který nechodí do práce na důležité schůze, nepůsobí před prezidentskými volbami nijak dobře. Na druhou stranu současný stav věci nikterak překvapivý také není. Babiš svou kampaň staví na nesmyslech, agresivních výpadech proti svému protikandidátovi, a matení občanů nesmysly.

Předseda hnutí ANO jednoduše tlačí na emoce lidí, kteří jsou nespokojení s vládou, a snaží se jim nabulíkovat podobné nesmysly, jako když Bašta před volbami prohlašoval, že po zvolení Fialův kabinet odvolá. Pokud má být prezident odrazem své kampaně, je na zvážení, jestli chceme takovou hlavu státu, která pro fabulace a agresivitu vůči svým oponentům nejde daleko. Takového prezidenta už na Hradě máme. A i ten má své zkušenosti s legendární „virózou“…