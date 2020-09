Lupič přišel na poštu v Praze s granátem

Pachatel přišel na poštu v ulici Na Strži v pátek před 10:00. Vzal si pořadové číslo a počkal, až na něj přijde řada. Ženě na přepážce pak předložil text s výhrůžkou a žádostí o vydání peněz.

"Zároveň poštovní pracovnici ukázal granát, který držel v ruce, a naznačoval jeho odjištění. Žena mu ve strachu o život vydala několik tisíc korun a muž z místa odešel," popsal situaci Daněk.

Policisté na webu zveřejnili záznamy z kamer na poště, které lupiče zachytily. Muž měl na hlavě čepici a na obličeji roušku, ale policisté přesto doufají, že by někdo mohl lupiče identifikovat.

"Na záběrech je totiž vidět, že muž kulhá, a někdo by ho podle toho mohl poznat. V případě, že je to tak, volejte na linku 158," požádal veřejnost mluvčí policie. Lupiči hrozí až deset let vězení.