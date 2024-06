Muž inicioval tři výbuchy, došla si pro něj zásahovka. Policie ho teď obvinila

Brankář reprezentace i pražské Slavie Jindřich Staněk po návratu z fotbalového Eura, na němž Češi nedokázali postoupit ze skupiny do vyřazovací fáze, podstoupil magnetickou rezonanci ramene, které si vykloubil při závěrečném zápase ve skupině s Tureckem (1:2). Z ní vyšlo najevo, že Staněk bude Pražanům na začátku sezóny chybět, a to hned několik měsíců. Informoval o to klubový web pražské Slavie.