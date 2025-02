Rusové zaútočili na vlastní občany ve škole, tvrdí Kyjev. Moskva to popírá

Podle dostupných informací bylo ze zasažené školní budovy zachráněno přes 80 lidí. Ukrajinská armáda na telegramu uvedla, že zemřeli čtyři lidé a dalších 84 civilistů bylo evakuováno. Kyjev tvrdí, že šlo o cílený ruský útok.

"Takhle vede válku Rusko - Sudža, Kurská oblast, ruské území, škola s civilisty připravujícími se na evakuaci," napsal Zelenskyj k záběrům, které zveřejnil na sociální síti. Podle jeho slov použila ruská armáda naváděnou leteckou pumu. "Zničili budovu, ačkoliv v ní byly desítky civilistů," konstatoval ukrajinský prezident.

Rusové podle něj oprášili praktiky z čečenské války či působení v Sýrii. "A dokonce i proti vlastním civilistům používají stejnou taktiku. Je to stát, který postrádá lidskost. A je to zlo, které se samo nezastaví. Pokud budeme jednat silou a rozhodně, Rusko může být zastaveno. Musíme to udělat, aby byl svět ochráněn od ruských bomb," dodal Zelenskyj.

Ruské ministerstvo obrany nicméně tvrdí, že za sobotním útokem stojí ukrajinská armáda. Podle Moskvy šlo o cílený raketový úder.

Ukrajinci okupují Sudžu v Kurské oblasti již pět měsíců. Překvapivý přeshraniční výpad podnikli vloni v září. Kyjevská vláda dala jasně najevo, že nemá v úmyslu držet získané území dlouhodobě. Chce ho využít při budoucích mírových jednáních.