Nová fáze druhého prezidentského období: Trumpa čeká první zatěžkávací zkouška

Republikáni ve Sněmovně reprezentantů plánují hlasování o návrhu na prodloužení federálního financování do konce září. Pokud uspějí a obejdou jednání s demokraty, přenesou podle CNN boj do Senátu, kde může jejich krok vést k ochromení vlády, pokud se nepodaří dosáhnout dohody.

Demokraté se ocitnou před dilematem – pokud zákon zablokují, mohou nést odpovědnost za případné uzavření federálních úřadů. Pokud ho naopak nechají projít, může to být vnímáno jako slabost v odporu proti Trumpově vládě. Hrozba uzavření vlády by měla dopad na miliony Američanů, včetně federálních zaměstnanců, jejichž výplaty by mohly být pozastaveny. Zasaženy by byly i klíčové služby, například bezpečnost na letištích, ochrana hranic nebo národní parky.

Napětí na trzích eskalovalo poté, co Trump v nedělním rozhovoru pro Fox News odmítl vyloučit možnost hospodářské recese. Navzdory poklesu akciových trhů prezident obhajoval svůj tvrdý postoj k obchodním válkám, čímž dále zvýšil nejistotu ohledně ekonomické stability.

Hlasování ve Sněmovně bude významným testem pro předsedu Sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona, který se snaží prosadit Trumpovu agendu i přes křehkou republikánskou většinu. Krátkodobá rozpočtová opatření obvykle narážejí na odpor konzervativních fiskálních jestřábů a krajně pravicové skupiny Freedom Caucus. Tentokrát však Trump vyzývá k jednotě a slibuje, že tento návrh je jen prvním krokem k hlubším škrtům ve státních výdajích.

Johnsonův plán nicméně neřeší zásadní otázky, například zvýšení dluhového stropu, což by mohlo do několika týdnů vyvolat další ekonomickou krizi. Chybí také právní ukotvení rozsáhlých škrtů ve státním aparátu, které prosazuje Elon Musk jako nový šéf Úřadu pro efektivitu vlády (DOGE).

Trump se spoléhá na podporu Muskova přístupu k omezování federální správy, což by mohlo přesvědčit i republikány, kteří běžně podobná opatření odmítají. „Všichni republikáni by měli hlasovat (prosím!) ANO příští týden,“ napsal Trump na platformě Truth Social a varoval: „ŽÁDNÝ NESOUHLAS.“

Demokraté se připravují na tvrdý odpor proti návrhu zákona, který podle nich otevírá cestu k dalším neomezeným zásahům Muskova úřadu do fungování federální vlády. „Tento plán je mocenské uchvácení Bílého domu, které umožňuje nekontrolovanému miliardáři Elonu Muskovi a prezidentu Trumpovi okrádat americký lid,“ uvedla Rosa DeLauro, přední demokratka ve výboru pro rozpočet.

Musk se v posledních dnech snažil uklidnit rostoucí kritiku tím, že přislíbil konzultace s republikány v Kongresu o rozsahu svých plánovaných škrtů. Johnson doufá, že později v roce prosadí rozsáhlejší změny, ale to bude mnohem náročnější než současné krátkodobé opatření.

Senátor Andy Kim označil rozhodnutí republikánů opustit jednání o dlouhodobém rozpočtu za „selhání vůdcovství“ a navrhl 30denní nouzové financování k pokračování vyjednávání. Jiní demokraté, například senátorka Elissa Slotkin, upozorňují na ústavní rozměr situace, protože prezident Trump údajně obchází Kongres při rozhodování o rozpočtu.

Pokud návrh projde Sněmovnou, demokraté v Senátu budou čelit zásadnímu rozhodnutí – blokovat ho a riskovat odpovědnost za ochromení vlády, nebo ho nechat projít a umožnit Trumpovi a Muskovi další zásahy do federálního aparátu.

Senátorka Patty Murray varovala, že návrh je de facto „fondem na Trumpovy a Muskova rozhodnutí“ a vyzvala Kongres k přijetí krátkodobého kompromisního opatření, které by zabránilo uzavření vlády a umožnilo pokračování jednání o celkovém rozpočtu.

Trump a Johnson však zatím vykreslují tento scénář jako hotovou věc – pokud sněmovní návrh projde, Senát bude čelit nelehké volbě, na kterou demokraté dosud nemají jasnou odpověď.