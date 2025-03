Ukrajina smlouvu o nerostech podepíše, sdílení zpravodajských informací obnovujeme, prohlásil Trump

„Prakticky jsme to už ukončili. Prakticky ano,“ řekl Trump na dotaz, zda zruší omezení sdílení zpravodajských informací.

Ředitel CIA John Ratcliffe přitom ve středu potvrdil, že Spojené státy pozastavily sdílení klíčových informací s Ukrajinou. Tento krok podle analytiků zvyšuje tlak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby byl otevřenější k jednáním o ukončení války s Ruskem.

Přerušení zpravodajské spolupráce následovalo po předchozím zastavení vojenské pomoci Ukrajině, což podle odborníků oslabuje její obranyschopnost proti ruským raketovým útokům.

Klíčovou otázkou nadcházejících jednání v Džiddě bude, zda je Ukrajina ochotná učinit podstatné ústupky Rusku s cílem ukončit konflikt. Dalším významným tématem rozhovorů je osud strategické dohody o minerálních surovinách mezi Washingtonem a Kyjevem.

Trump se k situaci vyjádřil s nadějí na pozitivní výsledek. „Věřím, že tento týden dosáhneme značného pokroku,“ uvedl.

Napětí mezi Trumpem a Zelenským eskalovalo poté, co jejich plánovaná dohoda o minerálech, která by Spojeným státům zajistila přístup k ukrajinským surovinám, nebyla podepsána. K podpisu mělo dojít při Zelenského návštěvě Bílého domu, avšak schůzka nakonec skončila ostrým střetem mezi oběma lídry.

V neděli Trump uvedl, že očekává, že Ukrajina nakonec smlouvu podepíše. Současně však zdůraznil, že by Ukrajina měla projevit větší ochotu k mírovým jednáním s Ruskem. „Podepíší dohodu o minerálech, ale já chci, aby chtěli mír… A zatím to neprojevili tak, jak by měli,“ prohlásil americký prezident.

Trump rovněž informoval, že jeho administrativa zvažuje různé kroky v oblasti cel vůči Rusku. Dodal, že americké vedení není znepokojeno vojenskými cvičeními, do nichž se zapojují Rusko, Čína a Írán.