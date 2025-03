Metro přes Florenc na lince C jen projíždí. Do stanice zatéká voda

Stanice Florenc na lince C byla uzavřena v neděli před 18. hodinou, vyplývá z informací na webu dopravního podniku. Důvodem je havárie inženýrských sítí s následným průsakem vody do prostor stanice.

O incidentu v neděli informovali i pražští hasiči na sociální síti X. "Společně s hasiči dopravního podniku zasahujeme u rozsáhlého průsaku vody na stanici metra C Florenc," uvedli po 18. hodině.

Podle dopravce aktuálně není možný vstup ani výstup, vlaky metra stanicí na lince C pouze projíždějí. Provoz ve stanici Florenc na lince B pokračuje bez omezení. "Pro vstup/výstup na/z linku/y C, prosíme, využijte nejbližší stanici C - Hlavní nádraží v dosahu povrchové dopravy (tramvajové linky 5, 9, 15 a 26)," vyzývá podnik cestující.

V tuto chvíli není jasné, kdy dojde k obnovení provozu ve stanici na lince C.